Il Napoli ha preso la sua decisione per la squalifica di mister Spalletti

Per il Napoli certamente non è una vigilia semplice quella che si appresta ad affrontare la sfida contro l’Atalanta che si disputerà al “Maradona”. Oltre alle assenze dei vari Anguissa e Osimhen, si è aggiunto Koulibaly, dalle 4 alle 5 settimane. Ieri il Giudice Sportivo ha sentenziato che mister Luciano Spalletti ha avuto due giornate di squalifica, per aver indirizzato nei confronti dell’arbitro Pezzuto delle frasi ingiuriose due minuti dopo il 2-2 del Sassuolo. Il tecnico di Certaldo era recidivo, visto che era già stato squalificato per l’applauso ironico verso Massa a fine match di Roma-Napoli. Domani in panchina ci sarà il suo vice Domenichini, persona competente e valida, uomo di fiducia dell’allenatore. Il Napoli farà ricorso per ridurre la squalifica e averlo così contro l’Empoli.

Fonte: F. Mandarini CdS