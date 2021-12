Formisano: “La Tribuna Young per le scuole ed il Super Green Pass”

Alessandro Formisano, manager del Napoli, parla a Radio Kiss Kiss dell’ iniziativa relativa alla Tribuna Young: “Abbiamo ripreso l’iniziativa di portare le scuole allo stadio, per coinvolgere i bambini delle ultime due classi elementari, delle scuole medie e del triennio delle scuole superiori. Bisogna prendere contatti con l’Ufficio regionale scolastico, compilare la documentazione e poi acquistare il biglietto, al prezzo simbolico di due euro. Ricordo inoltre che dal 6 dicembre, quindi a cominciare dalla partita di Europa League con il Leicester, per accedere allo stadio, come previsto dalla nuova legge, sarà necessario il Green Pass, quello Super, cioè quello rilasciato per vaccinazione, insomma, non sarò più possibile entrare con il risultato di un tampone. L’emozione della sera con la Lazio è stata incredibile, abbiamo voluto fortemente i giochi di luci. Il calendario si farà, verrà presentato in questi giorni”