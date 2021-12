[Formazioni] Napoli-Atalanta, Spalletti con gli uomini contati. Tre rientri per Gasperini

Domani allo stadio “Maradona”, fischio d’inizio alle ore 20,45, il Napoli affronterà l’Atalanta, con l’obiettivo di proseguire la sua marcia nei primi posti della classifica. Mister Spalletti, squalificato per due turni, dovrà fare a mano di Koulibaly, Anguissa e Osimhen. Oggi tra l’altro si conoscerà se potranno esserci nella lista Fabian Ruiz e Insigne, ma al momento sono ancora tra gli esclusi. In difesa Juan Jesus al fianco di Rrahamani. Mentre Elmas e Demme i candidati per il capitano e il centrocampista spagnolo. Per gli orobici ci saranno i rientri di Toloi, Zappacosta e Zapata. In attacco ci saranno Pessina e Ilicic. Out invece Lovato e Gosens.

Fonte: CdS