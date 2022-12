ESCLUSIVA – G. Signorelli (dir. Calcioatalanta.it): “A Napoli penso ad una squadra prudente. Gli azzurri? Hanno i mezzi per restare al vertice”

Neanche il tempo di gioire, o leccarsi le ferite, che si è già proiettati verso la sedicesima giornata, dove tra le gare spicca Napoli-Atalanta. Match che in passato ha spesso regalato gol ed emozioni e anche sabato potrebbero esserci queste premesse. Ilnapolionline.com ha intervistato il direttore di calcioatalanta.it Giordano Signorelli.

Factory della Comunicazione

Da quando c’è Gasperini, miglior punteggio nel girone d’andata per l’Atalanta. Cosa ne pensi in merito? “Sono d’accordo con te, anzi aggiungerei che da quando ci sono in palio i tre punti, i 31 punti sono il miglior punteggio del club orobico. Condivido anche il tuo pensiero, sul fatto che i bergamaschi, crescono come rendimento nel girone di ritorno. Ci auguriamo che questo prosegua in campionato e nella sfida decisiva contro il Villarreal in Champions League”.

Secondo te perché l’Atalanta questa stagione subisce spesso le rimonte in Champions League, rispetto al campionato? “E’ chiaro che quando si gioca in campo internazionale, cresce il livello delle avversarie. In Champions League abbiamo affrontato il Manchester United, anche se non sono al massimo della forma, hanno in Cristiano Ronaldo un grande campione e lo si è visto nel doppio confronto. In campionato il livello è buono, ma si riesce a gestire meglio il risultato”.

Nel Napoli gioca un ex che l’Atalanta conosce bene ed è Petagna. Secondo te quanti margini di miglioramento ha il bomber anche ex Spal? “A mio avviso a Napoli ancora non si sono viste le sue potenzialità. Lui ha mezzi tecnici e fisici davvero importanti e credo che possa dare ancora di più. E’ chiaro che se hai davanti Osimhen e Mertens, non è semplice esprimere tutto il potenziale, però sono certo che se avrà le sue chance potrà dimostrare il suo potenziale”.

Tra i giocatori attesi per la sfida di sabato, da una parte Rrahamani dall’altra Palomino. Sono tra le sorprese di questa stagione anche per te? “A livello tattico sono due giocatori che hanno dimostrato che possono giocare con la difesa a tre o a 4, adattandosi a qualsiasi modulo. La penso come te sul fatto che stanno giocando molto bene, soprattutto il difensore brasiliano, perciò sono calciatori che possono fare bene anche sabato sera”.

Che idea ti sei fatto sul momento del Napoli, anche dopo il pari contro il Sassuolo? “Il Napoli se è primo in classifica, vuol dire che ha qualità, anche con le assenze. Ora è chiaro che non so chi ci sarà sabato sera nella sfida contro gli orobici, però comunque è una squadra che i mezzi per restare nelle prime posizioni”.

Secondo te che Atalanta vedremo al “Maradona”, considerando che l’ultimo precedente finì 4-1 per gli azzurri? “Secondo me potrebbe essere un’Atalanta più prudente, proprio per il precedente da te detto e dal valore del Napoli. Sulla formazione potrebbero giocare insieme Pessina e Ilicic dietro Zapata. Recupererà Zappacosta sulla fascia destra, mentre in difesa spazio a Toloi”.

Intervista a cura di Alessandro Sacco

RIPRODUZIONE RISERVATA ®