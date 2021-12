Dazn, torna il pressing dell’ Agcom: inviata una lettera ai club

Si chiede una valutazione dei servizi offerti dalla piattaforma. L’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) ha inviato ai club una lettera ai club di serie A in cui, come si legge sul Sole 24 Ore “si chiederebbe di dare una valutazione, ovviamente ragionata, sul servizio offerto da Dazn”. I club non possono essere passivi di fronte alla questione. Si legge ancora:

“Volendo riassumere in estrema sintesi, sarebbe stato richiesto un feedback, nel più breve tempo possibile, sul giudizio circa la qualità del servizio offerto agli abbonati, la tutela dei consumatori, il tema della misurazione delle audience che ha portato, soprattutto nelle scorse settimane, a grandi polemiche per la modalità e il risultato: i dati che la piattaforma fornisce al mercato sono autoprodotti ed elaborati da Nielsen, ma soprattutto differenti rispetto al dato Auditel. Appare evidente la volontà della Authority di richiamare la Lega Serie A a un ruolo attivo nella vicenda che ha portato Agcom ad aprire un procedimento istruttorio sulle metodologie utilizzate da Dazn per la misurazione delle audience e ad avviare poi un procedimento «per definire i parametri di qualità dei servizi di trasmissione in live streaming delle partite», come scritto dalla stessa Authority, oltre alle «soglie ed i criteri per la quantificazione e la corresponsione di indennizzi nei confronti degli utenti a fronte dei disagi subiti»”.