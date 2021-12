Correa sul Napoli: “Sono convinto che lotterà per il titolo fino alla fine”

Nel mezzo dell’intervista rilasciata da Correa al CorrSport a Correa viene chiesto:

La sorprende dopo quindici giornate vedere il Napoli primo? «Loro sono partiti forte, come solo le formazioni che si conoscono da tempo possono fare, e sono convinto che lotteranno per il titolo fino alla fine. Non dobbiamo guardare gli altri, ma pensare prima a noi: basta lasciare punti per strada come successo per esempio contro la Lazio».

Fonte: CdS