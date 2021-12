Caos Plusvalenze – Sanzioni, stangate ai club, Gravina frena

L’inchiesta plusvalenze. L’ipotesi di una convocazione in procura di Jorge Mendes, le possibili sanzioni, le stangate. Gabriele Gravina, il presidente della Figc, alza però un muro e frena sulle ipotesi di sanzioni ai danni dei club da parte della giustizia sportiva. «In questo momento eviterei i processi sommari. Nel mondo dello sport abbiamo continuamente forme di degenerazione, che però devono essere dimostrate. Ora come ora dobbiamo rimetterci alla magistratura ordinaria, che dispone di strumenti più incisivi per l’accertamento dei fatti». Gravina aggiunge: «Negli ultimi giorni ho scoperto l’esistenza di tantissimi scienziati in grado di individuare delle soluzioni. Ma tutto ciò che può essere collegato a una valutazione di mercato non può essere ricondotto a un algoritmo. C’è una domanda e c’è un’offerta, figuriamoci se possiamo fare riferimento a parametri che non siano soggettivi. Il tema è un altro: capire se è possibile adottare dei criteri in grado di produrre cautele e precauzioni per tenere della debita considerazione le plusvalenze effettive e fare riferimento a quelle che sono legate a scambi di finanza. Ci stiamo lavorando. A livello UEFA una commissione che ho l’onore di presiedere sta studiando accorgimenti da inserire nelle liste nazionali».