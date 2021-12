Il centrocampista dell’Atalanta, Marten de Roon ha parlato a L’Eco di Bergamo della sfida di domani al Maradona: “Il Napoli è davvero forte, stanno giocando bene, ma anche noi siamo forti e vogliamo continuare così. Sarà una bella sfida: se vogliamo stare in alto, dobbiamo misurarci con squadre come Juve e Napoli. Sarà difficile, sicuramente, ma siamo fiduciosi. Lo scudetto? Sai può sognare ma non parliamo di scudetto. Ci sono squadre più grandi che possono investire maggiormente. Noi guardiamo partita per partita, abbiamo obiettivi per noi stessi“.