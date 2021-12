Vigliotti, giornalista: “L’amarezza per ieri è acuita dagli infortuni”

Gianluca Vigliotti, giornalista, è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli, ecco le sue parole: “L’amarezza per un’importante vittoria sfuggita con il Sassuolo è tremendamente acuita dalle poco attente decisioni arbitrali di Pezzuto, e dagli infortuni di altri elementi importanti come Koulibaly e Fabian Ruiz, che si aggiungono a quelli altrettanto pesanti di Osimhen ed Anguilla. Il tutto in attesa di conoscere anche le condizioni di Insigne uscito alla fine del primo tempo precauzionalmente per un fastidio muscolare al polpaccio. E tra appena due giorni arriva a Napoli l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Con quali calciatori Spalletti affronterà questa difficile sfida?”