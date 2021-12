Ultimissima – Due giornate a mister Spalletti per “frasi irriguardose”

Ieri sera è stato espulso per proteste, mister Spalletti. Aveva detto la sua in merito alla punizione (il fallo secondo lui non esisteva) da cui poi è scaturito il gol del pareggio del Sassuolo. Da un’ ultim’ora di GOAL Italia si apprende che l’allenatore del Napoli è stato squalificato per due giornate:

🔴 #ULTIMORA 🔴 Spalletti squalificato due giornate per “espressioni gravemente irriguardose” ⚠ — GOAL Italia (@GoalItalia) December 2, 2021



La nota del Giudice sportivo che scrive in merito alla decisione: “per avere, al 47° del secondo tempo, contestato una decisione arbitrale indirizzando reiteratamente al Direttore di gara espressioni gravemente irriguardose; infrazione rilevata da un Assistente; recidivo”.