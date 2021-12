SSCN, quota cento in azzurro per il jolly Elif Elmas

Forse non partirà sempre titolare, ma di sicuro è il jolly, il calciatore buono per tutti i ruoli, dal centrocampo in su. Elmas è uno di quei profili che gli allenatori si tengono “cari” perchè all’ occorrenza non si tirano indietro e si fanno trovare pronti. Ieri ha raggiunto le 100 presenze in azzurro: