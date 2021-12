Specchia: “L’obiettivo primario del Napoli, comunque, resta la qualificazione in Champions League”

Paolo Specchia, dirigente e osservatore, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Punto Nuovo, a Punto Nuovo Sport Show. “Spalletti non sa vincere? Ogni esperienza, che sia di un allenatore o di un calciatore, deve essere contestualizzata, è sbagliato fare paragoni tra una squadra e un’altra. Un tecnico deve tenere conto di mille aspetti, ci sta che Spalletti, in vantaggio di due gol e in pieno controllo della partita, abbia pensato alla prossima gara con l’Atalanta. Probabilmente la vittoria scintillante contro la Lazio ha in parte ingannato, tenendo conto che la squadra di Sarri attualmente è davvero poca roba. L’obiettivo primario del Napoli, comunque, resta la qualificazione in Champions League. Il calendario ingolfato? È una follia che prima o poi andrà fermata, i calciatori non sono robot, è normale che ci siano così tanti infortuni”.