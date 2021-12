Sotto accusa un cambio: Politano e non Demme in luogo di Fabian

Pari improvviso col Sassuolo, e La Gazzetta dello Sport mette sotto accusa un cambio di Spalletti. La rosea si chiede il perchè di Politano al posto di Fabian, forse dimenticando che Demme (sostituto più adatto, senza dubbio) al momento è in difficoltà, non ha ritmo gara e non garantisce dinamismo e fisicità (è reduce da uno stop dovuto ad infortunio e dal Covid) e lo si è visto quando è subentrato dopo, per cui non è che il tecnico avesse alternative. Si legge: “È mancata un po’ di ferocia e forse la partita è scivolata via dalle mani del Napoli senza che la capolista se ne accorgesse. Spalletti non ha mandato i segnali giusti dalla panchina, perché quando si è fatto male Fabian Ruiz ha inserito Politano e non Demme e la squadra per qualche minuto ha faticato a ritrovarsi. Così il Sassuolo ha potuto riaprire la gara dando un senso al finale che addirittura avrebbe potuto condannare il Napoli alla sconfitta”.