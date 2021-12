Periodo poco fortunato per i difensori della serie A. Non solo Koulibaly del Napoli, dove si teme lo stop di un mese, ma anche in casa Milan le notizie non sono buone. Il calciatore danese Simon Kjaer dovrà operarsi nella giornata di domani ai legamenti del ginocchio sinistro e salterà tra le altre la sfida del 19 Dicembre in casa contro gli azzurri.

Fonte: Sky Sport 24