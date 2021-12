Serie A/ Torino-Empoli 2-2: Il Torino regge nonostante l’uomo in meno!

Dopo un primo tempo a due facce, con la prima mezz’ora a stampo Toro e, complice l’espulsione di Singo, i restanti minuti con un Empoli più in palla, ecco la sintesi del secondo tempo:

Al 46esimo, Di Francesco si libera in area e calcia, trovando una deviazione che spedisce il pallone sulla traversa. Al 48esimo, Zurkowski prova il tiro dalla media distanza, Milinkovic blocca. Al 66esimo, Bremer intercetta un pallone di Luperto e parte coast to coast fino all’area di rigore dove calcia di poco a lato. Al 69esimo, viene annullato un goal a La Mantia per fuorigioco di quest’ultimo, segnalato prontamente dall’assistente. Al 72esimo, Luperto mette una grande palla in area per La Mantia che di testa spizza trovando l’angolo lontano ed il goal del pareggio. All’83esimo, Parisi prova il tiro al volo di sinistro da posizione decentrata, Milinkovic blocca la sfera. All’88esimo, La Mantia colpisce di testa su un pallone vagante, sfera di poco sopra la traversa. Dopo 5 minuti di recupero è terminato il match!

Partita molto intensa tra queste due ottime squadre. Il pareggio ci sta visto l’ottimo Torino del primo tempo e il predominante Empoli del secondo, complice anche l’espulsione di Singo. Migliori in campo Pobega per il Torino e La Mantia per l’Empoli

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, Buongiorno; Aina ( 91′ Izzo ), Lukic, Pobega, Singo; Praet ( 75′ Rincon ), Pjaca ( 35′ Vojvoda ); Sanabria ( 75′ Zaza ). All.: Juric.

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Luperto, Romagnoli, Marchizza ( 61′ Parisi ); Zurkowski ( 61′ Haas ), Ricci, Bandinelli ( 53′ Bajrami ); Henderson, Di Francesco ( 61′ La Mantia ); Pinamonti ( 88′ Mancuso ). All.: Andreazzoli.

Ammonizioni: 45+1′ Bandinelli (E), 50′ Aina (T), 53′ Juric ( All.: Torino ), 57′ Marchizza (E), 94′ Luperto (E)

Marcatori: 10′ Pobega (T), 15′ Pjaca (T), 34′ S. Romagnoli (E), 72′ La Mantia (E)

Espulsioni: 32′ Singo (T), 95′ Accardi ( direttore sportivo Empoli )