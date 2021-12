Occorrerà tutto l’aiuto del Maradona: bene la vendita dei biglietti

Sabato sera, vista la situazione che può definirsi d’emergenza e l’osticità storica dell’ avversaria in questione, occorrerà tutto l’aiuto del Maradona. Prosegue a buon ritmo la vendita libera dei biglietti per Napoli vs Atalanta. Esaurita ieri la Curva B superiore, viaggia positivamente anche la vendita per Curva A e Distinti. Di seguito prezzi e dettagli forniti dal club azzurro.

Tribuna Posillipo € 75,00

Tribuna Nisida € 55,00

Tribuna Family Adulto € 15,00/ € 5,00 (under 12)

Distinti € 45,00

Curve anello superiore € 25,00

Curve anello inferiore € 15,00

Non sono previsti biglietti a tariffa ridotta, eccetto per il settore Tribuna Family. Per questo evento, la capienza dell’impianto sarà ridotta nel rispetto della normativa vigente.