La prima bandiera bianca ieri sera l’ha alzata Lorenzo Insigne. La situazione

Il primo ad alzare bandiera bianca è il capitano. La partita di Insigne, infatti, dura appena 45 minuti, e all’intervallo rimane addirittura negli spogliatoi. Indurimento al polpaccio. Meglio non rischiare. Lo ha spiegato a caratteri cubitali lo stesso Spalletti al termine della gara contro il Sassuolo. «Era a rischio di farsi male: l’ho sostituito e lui era d’accordo perché ha sentito l’indurimento del muscolo». E infatti nelle parole dell’allenatore c’è anche un pizzico di ottimismo in vista della partita di sabato, la supersfida contro l’Atalanta di Gasperini. Spalletti spera di riavere il suo Insigne a disposizione: per sgasare a tutta fascia e dare fastidio a quegli ossessi dei giocatori di Gasperini che quando c’è da metterla sulla corsa e sul dinamismo non sono secondi a nessuno. Fonte: Il Mattino