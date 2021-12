La moviola a Pezzuto: errore clamoroso sulla punizione che porta al pari del Sassuolo

Crolla sul finale Pezzuto (Voto CdS 4,5), quando la partita è salita di tono e lui non l’ha saputa governare, prendendo due decisioni sbagliate che hanno inciso sul risultato. E se sulla seconda Nasca ha potuto metterci una pezza, sulla prima era senza rete, ed infatti è caduto fragorosamente. Annullata (giustamente) la rete del 3-2, la punizione del 2-2 doveva essere fischiata al contrario.



FALLO PRIMA



Non ci sono dubbi che Demme intervenga su Kyriakopoulos in maniera fallosa (questo fischia Pezzuto), ma appena prima Defrel commette fallo su Rrahmani, non era neanche difficile: il giocatore neroverde, ad un certo punto, finisce per mettere la gamba sinistra davanti a quella dell’avversario, travolgendolo da dietro. Ecco quello che succede quando si vogliono fare le cose difficili, invece di quelle semplici.



NETTO



Abbastanza netto il fallo di Berardi ai danni di Rrahmani che ha poi portato alla rete del 3-2: l’attaccante colpisce con il destro il polpaccio destro del difensore del Napoli, il VAR chiarisce l’errore, Pezzuto va al monitor e annulla.



IN CAMPO



Curiosità sulla rete dello 0-2: il pallone, toccato di tacco da Elmas, viene controllato da Mario Rui prima che oltrepassi, anche con la circonferenza, la linea laterale.



VAR: Nasca 6,5 – Salva quello che può salvare.

E. Pinna (Cds)