L. Marchetti, giornalista: “Per un pareggio non possiamo fare un processo”

Su Radio Marte è intervenuto Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato: “Il Milan peraltro ha vinto tanti scontri diretti, non è impossibile farlo. Il Napoli ha perso solo una partita in campionato. Un centrale a gennaio? E’ una possibilità da prendere in considerazione. Se dovesse andar via Manolas un’opportunità ci sarebbe, non saprei dire chi. Mertens è più forte di Petagna? Anche secondo me, mi sta meravigliando. Pensavo fosse entrato nella parte calante della carriera ma le qualità non hanno tempo, come per Ibrahimovic. Neanche Robocop! Per un pareggio non è che possiamo fare il processo al Napoli. Secondo me la squadra non manca di esperienza e personalità ma non so se vincerà il campionato, ormai è punto su punto con almeno 2 squadre, se non 3 perché bisogna capire cosa succede con l’Atalanta. Federico Gatti? Penso che, a meno che non arrivi moneta tonante, il Frosinone lo terrà fino a giugno. Sarebbe un’esordiente in Serie A, non penso sia un’urgenza. Ragazzo molto interessante. Mandava sicuramente è cercato del Napoli.