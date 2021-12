L. Marchetti, giornalista: “Non so perchè non sia entrato. Spalletti straordinario…”

Su Radio Marte è intervenuto Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato: “Perché non è entrato Ounas? Non lo so. Insigne non è stato rischiato nella ripresa e quindi chi deve entrare deve fare 45′ di alto livello. Elmas peraltro regala varie situazioni di gioco, calciatore che a me piace molto. Non mi torna l’esacerbazione di un risultato non positivo. Il Napoli vive una situazione complicata ma aggiungerci pressione non mi sembra il caso. Sicuramente la costante è che il Napoli sta prendendo più gol rispetto alle altre partite ma va visto anche come vanno presi. Chi è uscito acciaccato ieri va capito se può recuperare.

Spalletti resta un allenatore straordinario, finora ha fatto un lavoro eccezionale e continuerà a farlo perché si esalta nelle difficoltà. Quando ha impegni ravvicinati serve giochino sempre gli stessi, oggi la difficoltà del Napoli è questa e non tattica, tecnica o ambientale”.

Fonte: Radio Marte