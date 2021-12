L. Marchetti, giornalista: “La squadra si è chiusa, gli avversari hanno preso coraggio”

Su Radio Marte è intervenuto Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato: “Cause del pareggio di ieri? Penso che la squadra abbia dato per scontato un risultato che tale non era. L’1-2 la squadra si è chiusa e ha dato coraggio al Sassuolo, quindi alla fine è arrivato il 2-2 e persino il 3-2 che poi non è stato convalidato. Per me è stata una sorpresa, il Sassuolo aveva fatto una buona partita ma se sei 0-2 con il Sassuolo non puoi permetterti di fare 2-2. Ora si fa dura perché si sono concentrate una serie di difficoltà nello stesso periodo. Il periodo è molto delicato. Il Napoli poi si è complicato la vita in Europa League, deve vincere e ha l’obbligo morale di provarci. Affronta un calendario oggettivamente più difficile delle altre pretendenti in una condizione di povertà perché tutti i giocatori che fino a dicembre Spalletti pensava di avere non ci sono.”