Il Mattino – Sassuolo-Napoli, Ospina non raggiunge la sufficienza

Il Napoli ha pareggiato ieri sera contro il Sassuolo al Mapei Stadium per 2-2, dopo una partita a dir poco rocambolesca. Il Mattino dà i voti ai vari reparti, questa è la difesa.

OSPINA 5.5

Arretra ritrovando velocemente la posizione e non si lascia sorprendere dal tentativo in pallonetto dalla distanza di Berardi. Ottima la sua presa alta sullo schema da calcio d’angolo del Sassuolo chiamato da Berardi con cross dalla destra di Toljan. Attento ad arpionare a terra il tentativo di Ferrari. Poi non riesce ad opporsi a Scamacca e Ferrari.

DI LORENZO 6

C’è Raspadori, un brevilineo dal passo diverso e il terzino azzurro sceglie i tempi giusti per gli interventi e accompagna sempre bene l’azione offensiva sulla fascia destra. Nel finale va anche lui in sofferenza insieme a tutta la squadra quando aumenta la spinta del Sassuolo che si getta tutto in avanti..

RRAHMANI 6

Esce palla al piede dall’area di rigore come chiede Spalletti anche se rischia qualcosa, tocca soprattutto a lui impostare in uscita dal basso. Quello che regge di più nella linea a quattro nei momenti di difficoltà finali ma nonostante ciò il Sassuolo riesce comunque a confezionare i due gol della rimonta.

KOULIBALY 6

Duello molto fisico con Scamacca, grande chiusura in calcio d’angolo sul centravanti del Sassuolo dopo un lungo duello spalla contro spalla lungo la linea laterale. Sorpreso anche lui sul gol della punta avversaria. Costretto ad uscire per infortunio dopo un allungo per recuperare un pallone a centrocampo.

MARIO RUI 5.5

Berardi è un cliente scomodo e così il portoghese è meno arrembante del solito per tenere la posizione. C’è anche lui nella zona dove parte il tiro di Scamacca, il tiro forte dal limite dell’area che batte Ospina. Partita complicata soprattutto nel finale quando il Sassuolo produce l’assalto.