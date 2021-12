Il Mattino – Fabian Ruiz, il suo sinistro dal limite dell’area è una sentenza

Il Napoli ha pareggiato ieri contro il Sassuolo al Mapei Stadium per 2-2, dopo una partita in cui a dominare erano gli azzurri fino ad un certo punto, sia come prestazione che come gol. Il Mattino dà i voti al centrocampo del Napoli, dove spicca la prestazione di Fabian Ruiz.

FABIAN RUIZ 6.5

Cambia gioco con un paio di aperture ad ampio respiro e cerca di giocare sempre a un tocco nello stretto. Il suo sinistro dal limite dell’area è una sentenza, quinto gol in campionato, quinto gol da fuori area. Costretto ad uscire per infortunio muscolare, un risentimento all’adduttore.

LOBOTKA 5.5

Costruisce dal basso anche se viene sistematicamente pressato da Frattesi, smista palla con lucidità anche se lo fa un po’ meno in verticale. Fa più fatica anche con il passare dei minuti pur tenendo sempre bene la posizione a centrocampo ma non riesce a illuminare come con la Lazio.

ZIELINSKI 6

Calcia fortissimo sopra la traversa vanificando la prima vera palla gol del Napoli. Si muove tra le linee, seguito in prima battuta da Lopez e quando lo evita poi punta centralmente Chiriches: assist a Fabian Ruiz, il polacco sempre più specialista dell’ultimo passaggio, poi soffre anche lui nel finale.