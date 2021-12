Gazzetta – Il gol di Mertens nasce diversi secondi prima da una palla che sembra uscita

La Gazzetta dello Sport commenta la moviola dei diversi episodi di questa giornata di campionato che si concluderà domani sera con Torino-Empoli e Lazio-Udinese. In merito a Sassuolo-Napoli, in particolare è sotto la lente d’ingrandimento il gol di Dries Mertens. Gli episodi principali sono tutti racchiusi nel secondo tempo. Andiamo per ordine. Il gol di Mertens (0-2) nasce diversi secondi prima da una palla che sembra uscita. Mario Rui la gioca e da lì si sviluppa tutto. Dal fermo immagine sembra completamente fuori, ma dalla sala Var la ritengono giocabile. Va ricordato che per i falli laterali non c’è la goal line technology. E poi la rete annullata a Defrel al 93’. Per Pezzuto regolare perché Berardi calcia la palla e non Rrahmani. Dal Var l’arbitro viene richiamato e le immagini mostrano che l’attaccante del Sassuolo colpisce la gamba destra del difensore del Napoli che quindi sposta il pallone. Spalletti espulso. Aveva protestato perché sosteneva che la punizione da cui nasce il 2-2 sarebbe stata invertita: il fallo per lui era su Rrahmani.