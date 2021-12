Ecco i voti de il Mattino per l’attacco: Mertens luce tra le ombre!

Ieri sera l’attacco è stato luci e ombre, soprattutto nel secondo tempo si sono viste buone giocate, con infatti Mertens che ha realizzato il goal delmomentaneo 2-0. Ecco i voti de il Mattino per l’attacco:

LOZANO 5.5

Vivace già dall’avvio, punta nell’uno contro uno Toljan e il Napoli prova a sfondare soprattutto dal suo lato, poi cala con il passare dei minuti e sbaglia anche qualche appoggio di troppo, spostato a sinistra quando entra Politano e Elmas si abbassa tra i due di centrocampo.

INSIGNE 6

La giocata in anticipo di punta è di alta qualità per prendere in controtempo Consigli, abile il portiere del Sassuolo a non farsi sorprendere e ad arpionare il pallone insidioso a terra. Controllo di alta scuola a centrocampo. Costretto a uscire a fine primo tempo per una fastidio al polpaccio destro.

MERTENS 6.5

Controlla male il primo pallone utile che gli arriva al limite dell’area, primo tempo di studio, poi cambia passo nella ripresa. Da il là al gol di Fabian Ruiz rubando il pallone in pressing Ferrari in uscita e dando una gran palla a Zielinski. E colpisce ancora, gran controllo e destro sul palo più lontano.

ELMAS 5.5

Entra in avvio di ripresa al posto di Insigne e si sistema nella stessa zona di campo. Poi quando esce per infortunio Fabian Ruiz si abbassa qualche minuto a centrocampo al fianco di Lobotka e poi quanto entra Demme torna nel suo ruolo. Non riesce a dare il suo solito contributo che assicura quando enrra a partita in corso.