Ecco i voti de il Mattino per la panchina: cambi poco produttivi!

Ieri il mister ha voluto effettuare alcuni cambi forse troppo presto, considerando poi gli infortuni successivi e il fatto che la squadra fino ad allora stava tenendo bene il campo. Ecco i voti de il mattino per i subentrati:

POLITANO 5.5

Torna dopo essere guarito dal Covid sul campo della sua ex squadra, l’avvio di gara non è dei migliori. Potrebbe fare molto meglio anche sull’assist di Petagna ma è troppo lento nel movimenti e si fa rimpallare il tiro dalla difesa del Sassuolo: non è la sua serata migliore, avrà modo per rifarsi.

PETAGNA 5.5

Subentra a Mertens e si piazza da prima punta preso in consegna in maniera particolare da Chriches. Grande spunto di forza nel finale quando va via a due difensori che non riescono a tenerlo e poi mette una palla invitante in mezzo per Politano che però non riesce a sfruttarla al meglio. Ma non riesce a tenere alta la squadra.

DEMME 6

Entra per rafforzare gli argini in mezzo con Lobotka nel momento di maggiore pressione del Sassuolo dopo la rete di Scamacca, con il passare dei minuti trova la posizione.

JUAN JESUS sv

Subentra nel finale all’infortunato Koulibaly e va in coppia da centrale difensivo con Rrahmani: lanciato nella mischia quando in mezzo arrivano tanti palloni alti da calcio d’angolo e di testa Ferrari firma il gol del 2-2 della squadra di casa svettando più in altro di tutti su una parabola da punizione laterale