DIFESA – Aggiornamenti sulle condizioni di Koulibaly

Il Napoli ieri sera dal “Mapei Stadium” di Reggio Emilia, esce con un pari che sa di beffa, visto il vantaggio di 2 gol e il pari nel finale con Ferrari. Un altro aspetto che preoccupa mister Spalletti è certamente la questione infortuni, dove ad esempio ha visto coinvolti Koulibaly, Fabian Ruiz e il capitano Lorenzo Insigne. Per il difensore senegalese, si teme lo stiramento, quindi uno stop di 30 giorni. Se così fosse, finirebbe in anticipo il 2021 e vista anche la Coppa d’Africa, sarebbe direttamente il ritorno in azzurro a Febbraio. Sarebbe un duro colpo per il tecnico di Certaldo e la squadra, ma si attende il responso dopo gli esami strumentali che avverrà nella giornata odierna.

Fonte: Il Mattino