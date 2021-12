CENTROCAMPO – L’infortunio di Fabian Ruiz causato per la troppa voglia di stare in campo

Ieri a fine gara Luciano Spalletti ha analizzato, non solo il pari contro il Sassuolo, ma anche la questione infortuni e in particolar modo, parla di un dettaglio che riguarda Fabian Ruiz. Il centrocampista spagnolo due minuti prima dell’infortunio lo avrebbe voluto togliere, ma l’ex Betis Siviglia aveva chiesto al mister di restare in campo. Una scivolata a metà campo però posticipa il cambio. Il primo responso è risentimento all’adduttore destro, oggi nuovi esami strumentali per avere una diagnosi precisa, ma difficilmente ci sarà sabato contro l’Atalanta.

Fonte: Il Mattino