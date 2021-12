Boga è da sempre nel mirino del Napoli, ma l’Atalanta è in pole

Boga è da sempre nel mirino del Napoli ed è sotto osservazione, ma a quanto pare e da quanto si legge negli ultimi giorni, sarebbe l’Atalanta ad essere in pole, addirittura per il vicinissimo mese di gennaio. A fare spazio al neroverde dovrebbe essere Aleksey Miranchuk che dovrebbe andar via probabilmente in prestito. L’ivoriano del Sassuolo s’integrerebbe alla grande in un attacco che vede due mancini di classe muoversi soprattutto a destra (Ilicic e Malinovskyi), tre punte vere e proprie (Muriel, Zapata e Piccoli) e due trequartisti incursori (Pessina e Pasalic): sarebbe la ciliegina sulla torta chiesta a gran voce da Gasp in estate. Si legge su La Gazzetta dello Sport