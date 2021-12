ATTACCO – Cauto ottimismo per Insigne in vista dell’Atalanta

Nell’intervallo di Sassuolo-Napoli, punteggio sullo 0-0, Luciano Spalletti, a scopo precauzionale, fa uscire Lorenzo Insigne, al suo posto fa entrare Elmas. A fine gara il mister di Certaldo spiega il motivo del cambio del capitano degli azzurri. “Lorenzo ha sentito un indurimento del polpaccio e abbiamo preferito non rischiarlo, d’accordo con lui”. Rispetto a Koulibaly e Fabian Ruiz, per Insigne c’è un cauto ottimismo per averlo contro l’Atalanta, ma si attende il responso degli esami strumentali per avere un quadro più preciso della situazione.

Fonte: Il Mattino