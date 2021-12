Assist-man: ieri doppio Zielinski, il polacco scala posizioni

Era in difficoltà. anche evidenti. Ora, Piotr Zielinski sta tornando ad essere ciò che siamo abituati a vedere, un mix di classe e talento. Non solo per le reti che nelle ultime gare sta mettendo a segno, ma per il “segno” che lascia nei match. E’ lui l’uomo assist. Ieri, nella partita di Reggio Emilia, doppio assist per il polacco. Zielinski prima ha servito Fabian e poi Mertens per il momentaneo 2-0, salendo così a quota 32 assist in maglia azzurra e raggiungendo il 7° posto all time: superati i 31 assist di Maggio. Ora nel mirino c’è il 6° posto di Lavezzi con 57 suggerimenti vincenti.