Alessio Dionisi: “Con il Napoli abbiamo confermato la prestazione contro il Milan”

L’ammazzagrandi se la gode tra la rimonta di due gol al Napoli e perfino il rimpianto sul sorpasso annullato dal Var. Dionisi raccoglie altri applausi: «Devo fare i complimenti ai ragazzi. Ho sorriso sul 2-2 e non più sul 3-2. Peccato per l’amaro in bocca quando l’arbitro ha annullato il terzo gol, con l’esultanza che abbiamo dovuto ritrattare. Penso che il risultato sia giusto, sarebbe stato brutto non pareggiare. Abbiamo giocato alla pari, loro sono forti e lo sapevamo. Sul 2-0 per loro abbiamo fatto la partita continuando a dare il meglio».



Dionisi aveva messo le mani avanti alla vigilia. Non conosceva bene Allegri e poi Pioli e Spalletti, ai quali ha fatto un bello scherzo: «Ho già detto che in campo non vanno i tecnici, e meno male: io ho poche panchine rispetto a loro».

Il cammino in campionato prende una piega migliore attraverso il crescendo delle prestazioni: «Stavamo cercando di raggiungere un certo equilibrio e ci stiamo riuscendo. Qualche errore c’è stato, come sulla nostra uscita che il Napoli ha sfruttato passando in vantaggio. Prima concedevamo parecchio e ci allungavamo tanto, ora c’è più equilibrio in generale. Raspadori lo sto sfruttando da esterno per fare di necessità virtù».

PRESTAZIONI IMPORTANTI

Dionisi registra i progressi e mette in guardia: «Ora ci siamo, lo stavamo già facendo con gli ultimi due risultati importanti. Ma la prossima vale di più perché è uno scontro diretto. Dobbiamo essere realisti, abbiamo ciò che meritiamo in classifica e dobbiamo crederci per migliorare».

I cambi di formazione non li ritiene una sorpresa: «Abbiamo giocatori forti nel reparto difensivo, soprattutto nei quattro terzini che sono bravi e con caratteristiche diverse. Ho valutato anche il livello e le caratteristiche di Milan e Napoli. Mi sevivano giocatori freschi. Il Napoli è forte sugli esterni, ho fatto delle scelte mirate ad avere energie sino alla fine».



MARCHIO FERRARI

Prende il tempo giusto Ferrari e con lo stacco migliore brucia gli azzurri inchiodandoli sul 2-2: «Il bicchiere è sicuramente mezzo pieno – confessa il difensore – perché il Napoli è un’ottima squadra, gioca bene e non era facile fare ciò che ci è riuscito. L’abbiamo recuperata, diamo continuità ai risultati e sono contento. In passato siamo stati un po’ leggeri, stavolta volevamo a tutti i costi dimostrare che dopo una grande partita potevamo confermarci. Adesso l’errore più grande sarebbe andare a La Spezia con la testa sbagliata. Siamo all’inizio, il campionato è lungo e abbiamo tanti giovani. Speriamo di continuare il nostro percorso di crescita per fare una bella stagione».

Fonte: M. Boccucci (Cds)