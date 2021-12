In casa Napoli c’è un pizzico di rammarico per il pari subito in rimonta contro il Sassuolo, anche se è ancora primo in classifica. Il sito del club azzurro aggiorna sugli infortuni di Koulibaly, Fabian Ruiz e Insigne.

Kalidou Koulibaly è uscito nel finale di Sassuolo-Napoli per un risentimento alla coscia sinistra.

Sostituiti in precedenza anche Insigne (risentimento al polpaccio sinistro) e Fabian Ruiz (risentimento alla coscia destra)

Fonte: sscnapoli.it