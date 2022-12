TELECLUB ITALIA – A. Sacco (dir. ilnapolionline.com): “Contro il Sassuolo saranno decisivi gli esterni azzurri”

Nel corso di Teleclub Italia, durante la trasmissione “All Club Italia News”, condotto da Francesco Molaro, è intervenuto il direttore de ilnapolionline.com Alessandro Sacco. “Questa sera contro il Sassuolo, probabilmente, ma questo lo sapremo ad un’ora dalla gara, Spalletti potrebbe schierare lo stesso 11 che ha vinto nettamente contro la Lazio. Mertens? Per le caratteristiche dei neroverdi allenati da Dionisi, sarebbe adatto visto che attacca la profondità, senza dimenticare che loro in casa concedono occasioni da gol, più che in trasferta. Sulle rotazioni con la regola dei cinque cambi, le puoi fare a match in corso e questo Spalletti lo disse in conferenza stampa. Qualche cambio potrebbe esserci contro l’Atalanta, ma non tante, secondo me. Sul giocatore decisivo, se dovessimo basarci sulle statistiche direi Insigne che più volte ha segnato contro il Sassuolo, in casa e al “Mapei Stadium”, ma anche Lozano, insomma le corsie esterne. Della squadra avversaria stasera potrebbero esserci Toljan e Rogerio, a centrocampo Traore ex Empoli e in attacco Defrel che in passato il Napoli ha avuto difficoltà nel marcarlo. Sarà una partita comunque interessante e ricca di spunti”.

