SSCN – “Il Napoli resta in cima e guarda al match di sabato con l’Atalanta. L’avventura continua…”

Il Napoli, dopo un primo tempo ed un inizio di secondo alla grande contro il Sassuolo, con un risultato di 0-2, sembra aver perso energia e lucidità, al punto di arrivare alla fine con un pericoloso pareggio. Questo il commento della SSCN.

Le emozioni non finiscono mai al Mapei Stadium, Sassuolo e Napoli pareggiano 2-2 una partita che ha vissuto almeno 3 volte. Allo scoccare dell’ora di gioco il Napoli si porta sul 2-0 in dieci minuti di assoluto fulgore. Il quinto gol stagionale di Fabian, il 140esimo sigillo di Dries, sempre più re dei bomber “all time”. Un sinistro di seta di Fabian e un destro di velluto di Mertens mettono gli azzurri in odore di trionfo, ma il Sassuolo è bravo a risalire. Un gran gol di Scamacca e poi un colpo di testa di Ferrari rimettono tutto alla pari. Allo scadere c’è il sorpasso emiliano con Defrel, ma la rete è viziata da un fallo netto di Berardi, segnalato dal VAR. Il Napoli resta in cima e guarda al match di sabato con l’Atalanta. L’avventura continua…