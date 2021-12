SERIE A – Sassuolo-Napoli 2-2, i top e i flop della squadra azzurra

Il Napoli, dopo il 4-0 contro la Lazio, cercava altri segnali sul campo del Sassuolo, per confermare il primo posto in classifica. L’inizio sembra promettente, con le sgroppate di Lozano e di Di Lorenzo. Azzurri vicini al gol con Zielinski, palla alta sopra la traversa da buona posizione. I padroni di casa giocano di rimessa e con Raspadori calcia, blocca Ospina. Il Napoli nella ripresa sblocca il risultato, Zielinski serve Fabian Ruiz che calcia dal limite, nulla da fare per Consigli. I partenopei hanno il vento in poppa e raddoppiano, ancora il polacco si inventa un assist al bacio, palla per Mertens che batte di forza il portiere di casa. La gara però cambia con l’infortunio di Fabian Ruiz e la rete di Scamacca a metà ripresa. Nel finale arriva la punizione di Berardi, colpo di testa di Ferrari e palla in rete, ma non c’era per il fallo invertito. Nel recupero arriva il 3-2 di Defrel, ma il VAR annulla per il fallo di Berardi su Rrahamani. Un pari che sa in parte di beffa, ma ancora primo in classifica. Ecco le pagelle della sfida del “Mapei Stadium”.

Top

Di Lorenzo 6,5 – Dopo un paio di gare non brillanti, il terzino dell’Empoli, ha ritrovato la verve dei giorni migliori. Fa la differenza in avanti e controlla Raspadori. Anche nella ripresa bene senza sbavature.

Rrahamani 6 – Nella serata dove la difesa ha sofferto nel finale, il giocatore del Kosovo non ha perso le distanze, anzi nel primo tempo ha come sempre giganteggiato in mezzo alla difesa. Sul terzo gol del Sassuolo ha rischiato ma aveva subito fallo.

Fabian Ruiz 6,5 – Il centrocampista spagnolo segna la quinta da fuori area, a conferma di essere in un buon momento. Peccato per l’infortunio che se ne saprà nelle prossime ore.

Lozano 6 – Il messicano nel primo tempo ha fatto un paio di azioni offensive, dove la squadra per poco non ha segnato. Sta lentamente ritrovando la condizione migliore.

Zielinski 7 – Il polacco confeziona due assist al bacio, soprattutto il secondo per Mertens. Il centrocampista si sta ritrovando dopo un inizio di stagione non del tutto positivo.

Insigne 6 – Il capitano nel primo tempo stava lentamente ritrovando la condizione. Corre, scatta, recupera palla e sfiora la rete per un soffio. Esce nell’intervallo per problemi fisici.

Mertens 6,5 – In un primo tempo dove il belga ha fatto fatica a trovare la posizione, nella ripresa entra con un altro piglio. Suo il recupero palla dove nasce la rete di Fabian Ruiz. Splendido il raddoppio dove stoppa e calcia di potenza. Sono 140 reti, sempre più in solitario nella classifica dei bomber azzurri.

Flop

Mario Rui 5 – Dopo la buona prestazione contro la Lazio, stavolta il laterale portoghese, ha fatto fatica contro Berardi. Sul gol di Scamacca perde la posizione e poi non bene in fase d’impostazione.

Elmas 5 – Dopo le buone prestazioni, il macedone non ripete le recenti prestazioni, anzi è apparso poco determinato. Può e deve fare di più.

A cura di Alessandro Sacco