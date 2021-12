Serie A, gli allenatori più pagati: Gasp “scavalca” Pioli

Ieri l’Atalanta ha comunicato di aver rinnovato il contratto del proprio tecnico, Gianpiero Gasperini. Accordo fino al 2024 per circa 3.5 milioni di euro a stagione più bonus, legati alla qualificazione della squadra orobica nelle coppe europee. In questo momento il tecnico della Dea è al quarto posto in Serie A nella classifica dei tecnici più pagati, scavalcato Stefano Pioli che solo pochi giorni fa ha sottoscritto un contratto col Milan da 3.2 milioni di euro più bonus. Al comando ci sono Max Allegri e José Mourinho, entrambi con uno stipendio da 7 milioni di euro netti a stagione, poi Simone Inzaghi che in estate ha firmato un contratto da 4 milioni a stagione. Al sesto posto, alle spalle di Pioli, c’è Sarri che con la Lazio ha firmato un contratto da 3 milioni di euro più bonus, poco meno guadagna Spalletti al Napoli: 2.8 milioni di euro netti di parte fissa.