Serie A 15°giornata :L’Inter si avvicina alla vetta. Cade la Roma!

Serie A 15°giornata :

L’Inter vince facile sullo Spezia. Inizia subito a rendersi pericolosa con Dumfries ma il suo tiro è neutralizzato da Provedel in tuffo. Nulla può poco dopo sulla conclusione di Gagliardini che dalla distanza sblocca il match. Nel recupero gli ospiti ci provano con un colpo di testa di Amian che il portiere para. Nella ripresa Correa prende la traversa, raddoppio che sfuma. Poco dopo i neroazzurri sigillano la gara con Lautaro Martinez che dal dischetto supera il portiere ligure. Perisic cerca il tris ma la sua conclusione di testa va sopra la traversa.

Al Dall’Ara il Bologna vince di misura sulla squadra di Mourinho . A creare la prima occasione è la Roma con Abraham che di testa spreca sotto porta. Ma i padroni di casa sbloccano con Svanberg, che dopo l ‘ottimo scambio con Dominguez, manda il pallone all’ angolino. La Roma sin da subito cerca la via del pari. Mikitarhian con un rasoterra centrale impegna Skorupski in tuffo. Stesso intervento sulla conclusione di Abraham che mira alla sinistra. L’attaccante ci prova anche da calcio di punizione ma la palla non entra. Il Bologna vince ed aggancia i giallorossi a 24 punti in classifica.