S. Pellissier, ex Chievo: “Il Napoli ha la partita più difficile della giornata”

Su 1 Station Radio, è intervenuto Sergio Pellissier, ex attaccante di Chievo Verona e Torino e presidente della FC Clivense: “L’entusiasmo di giocare di fronte a tanti tifosi sta facendo volare l’F.C. Clivense, io c’entro ben poco. Quando hai una società sana alle spalle ti viene da dare qualcosa in più. Quando ci sono problematiche societarie non si può fare bene, i giocatori ne risentono anche se non ci pensano, un po’ come sta accadendo alla Salernitana, o come successe in passato a ChievoVerona e Parma. Al contrario, società solide e sane come Napoli ed Atalanta raggiungono sempre ottimi risultati. Quando la Juventus ha vinto nove Scudetti consecutivi aveva delle persone all’interno dell’organigramma che tenevano l’ambiente tranquillo. Mertens ancora incisivo? Se hai qualità non importa quanti anni hai, di certo Spalletti gli avrà dato carta bianca e lui, con le sue doti, sta dimostrando di essere ancora un fenomeno. Il segreto di Luciano è stato non chiedere a Dries qualcosa in particolare, lasciandogli spazio e tempo di esprimersi. Cosa mi aspetto da questa giornata? Nessun risultato scontato, perché in questo campionato sono tutte partite difficili. Nessuno si aspettava la vittoria del Sassuolo a Milano, così come le difficoltà dell’Inter nel vincere alcune partite. Di certo il Napoli ha la partita più difficile, in trasferta contro i neroverdi. In questo campionato avrei puntato su Roma e Juventus, ma non stanno rendendo all’altezza dei loro progetti. Le medio-piccole stanno dando filo da torcere a tutti. Pertanto dico che questo è il campionato più equilibrato, difficile e divertente degli ultimi dieci anni”.