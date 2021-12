LIVE SERIE A – Sassuolo-Napoli: sold out dei tifosi azzurri, saranno alcune migliaia

Premere f5 per gli aggiornamenti

Arbitro: Pezzuto; Ass1: Alassio; Ass2: Liberti; IV: Di Martino; VAR: Nasca; AVAR: De Meo

18,30 – Il Napoli affronterà questa sera il Sassuolo, presso il “Mapei Stadium”, fischio d’inizio alle ore 20,45. La squadra di Spalletti non sarà sola, anzi ci saranno nel settore ospiti, ben 3 mila azzurri, facendo il sold-out.

Questa sera al “Mapei Stadium”, fischio d’inizio alle ore 20,45, il Sassuolo di mister Dionisi, affronterà il Napoli per la quindicesima giornata. In passato la sfida tra le due squadre, hanno spesso regalato partite davvero interessanti con gol e finali al cardiopalma. In casa dei neroverdi out per infortunio: Romagna, Goldaniga, Obiang, Djuricic e Boga. Entrambe reduci da successi importanti, i neroverdi vittoriosi in casa del Milan per 1-3, mentre gli azzurri 4-0 contro la Lazio. Out per gastroenterite Manolas e per problemi fisici Anguissa e Osimhen e per Covid-19 Zanoli . Ilnapolionline.com vi terrà informati in tempo reale.

La Redazione