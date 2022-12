LE STATISTICHE – Erano 6 anni che il Napoli non pareggiava dopo essere stato sopra di due gol in Serie A

Il Napoli ha pareggiato contro il Sassuolo al Mapei Stadium per 2-2, dopo una gara in cui vinceva 0-2, con una netta superiorità in campo. Opta Paolo, il profilo che analizza le statistiche calcistiche, sottolinea un dato importante, “Era da agosto 2015 che il Napoli non pareggiava dopo essere stato sopra di due gol in Serie A, (2-2 v Sampdoria)”.