Insigne “cerca” il gol nello stadio dell’ amico Berardi

Lorenzo Insigne proverà al Mapei Stadium di Reggio Emilia a segnare il suo primo gol su azione del campionato dopo i 4 messi a segno su calci di rigore. In questo stadio di gol belli e importanti ne ha già segnati, in totale al Sassuolo di gol ne ha messi a segno 6 (il primo con il Pescara), 5 con il Napoli. Una delle chiavi di Sassuolo-Napoli sarà nella sfida a distanza tra Insigne e Berardi, Lorenzo e Mimmo sono i due uomini di maggiore qualità di Napoli e Sassuolo, i due che riescono a liberare i compagni per il tiro con un assist delizioso oppure che provano direttamente la conclusione verso la porta avversaria. Domenica scorsa sono stati tra i protagonisti delle rispettive vittorie su Lazio e Milan. Insigne, dopo l’assenza per motivi precauzionali contro lo Spartak Mosca in Europa League, è tornato tra i titolari contro la Lazio e ora è pronto per questo rush di sei partite fino alla sosta di Natale, cinque di campionato e quella di Europa League al Maradona contro il Leicester: un momento molto importante della stagione a cominciare dalla trasferta di stasera al Mapei Stadium contro il Sassuolo dove Insigne vuole lasciare il segno per cancellare le amarezze della scorsa stagione.

Il Mattino