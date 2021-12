Iacoponi: “Miracolo di De Laurentiis di tenere la squadra in alto”

Jacopo Iacoboni, scrittore e giornalista de La Stampa:

“Roman Abramovich, il presidente del Chelsea, ha fatto causa ad una giornalista inglese che ha scritto un libro dove si dice che Abramovich ha comprato il Chelsea su spinta di Putin. Da un certo punto di vista è un miracolo che il nostro Napoli con le risorse misurate del suo presidente sia ancora lì da anni a giocarsela imposizioni quest’anno eccezionali ma tranne gli ultimi due anni sempre di vertice. Ho due figli che vivono a Torino, l’unica limitazione che gli ho dato è quella di non diventare juventini (ride, ndr). Agnelli? Bisogna chiedersi perché non sono entrati tanti oligarchi nel calcio italiano, credo che sia anche per una questione di regimi fiscali che ci sono nel Regno Unito ed anche in Francia.

Il calcio italiano mi sembra ancora molto fisso nei suoi affetti stabili del potere. Milan ed Inter sono dei casi un po’ strani, c’era stato un momento nel quale non ricarica amico di Berlusconi voleva comprarsi il Milan poi è arrivata Elliot. I cinesi dell’Inter sono investitori molto particolari, direi che quello che mi colpisce in questi giorni sulle plusvalenze e ci svegliamo e scopriamo l’acqua calda. Forse, si troverà una soluzione di patteggiamento e multa. Ma, se vuoi veramente cambiare il mondo del calcio, allora devi fare qualcosa di diverso. Il sistema dovrebbe avere la forza di auto riformarsi e, altrimenti andiamo a caccia di volta in volta del problema del momento, in questo caso la Juve.

Il Napoli è una delle pochissime società che ha rispettato il fair play finanziario, il Chelsea di Abramovich o il PSG perché non lo hanno fatto? Soltanto la Juventus ha potuto fare due grossi aumenti di capitale in 4 anni? È giusto? C’è un problema di regole. A Napoli, l’unica chance di stare in piedi è quella che ha posto in essere De Laurentiis, stare in piedi dal punto di vista finanziario: un indebitamento avrebbe fatto in modo che il palazzo lo avesse fatto subito crollare”

