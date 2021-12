[Formazioni] Sassuolo-Napoli, Defrel al centro dell’attacco. Spalletti ha le idee chiare

Questa sera al “Mapei Stadium”, fischio d’inizio alle ore 20,45, il Napoli capolista, sfiderà il Sassuolo, per la quindicesima giornata di campionato. Per il tecnico dei neroverdi Dionisi, ci saranno cambi di formazione. In difesa Toljan, Chiriches e Rogerio. A centrocampo spazio a Traorè e in attacco Defrel in vantaggio su Scamacca. Per Spalletti invece la formazione sarà la stessa che ha vinto contro la Lazio, anche se qualche dubbio dovrà sciogliere, prima di consegnare la lista ufficiale dell’11 titolare.

Fonte: CdS