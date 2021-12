Fedele, dirigente: “L’avversario del Napoli per me è l’Inter”

Su Radio Marte, è intervenuto Enrico Fedele, dirigente, ecco le sue parole: “False plusvalenze? Indagine non sprecata. Bisogna regolare il tutto e la strada è giusta. Fino a che l’utile societario non viene calcolato solo sull’effettivo flusso finanziario non si va avanti. Bisogna contabilizzare il flusso effettivo di danaro. Se si alterano i parametri allora si possono avere dei precedenti. Ne abbiamo avuti con il Parma e con il Chievo. Scudetto? Poteva essere un sogno, ora abbiamo delle chance. L’avversario del Napoli per me è l’Inter. L’obiettivo del Napoli è già fissato ed è la Champions League. Un obiettivo dichiarato non da me ma da Spalletti. Domenica, dopo la partita, ha confermato che questo è l’obiettivo. Però, siccome alcune squadre hanno dimostrato di non essere invincibili, sarebbe un peccato non tentare fino all’ultimo a patto che il Napoli non sia quello di Milano, contro il Torino o di Salerno. Il vero avversario del Napoli è il Napoli stesso”.