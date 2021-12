DAZN – Spalletti: “Da valutare le condizioni di Fabian e Koulibaly”

Luciano Spalletti, al termine della gara del Napoli contro il Sassuolo, interviene ai microfoni DAZN: “Non so se l’aver perso alcuni punti di riferimento abbia influito sul risultato finale, forse abbiamo perso in tranquillità. In realtà abbiamo commesso errori banali e il Sassuolo ci ha messo in difficoltà, le situazioni degli infortunati sono da valutare, Insigne era a rischio di farsi male e l’ho sostituito, mentre Fabian è stata colpa mia, lo stavo sostituendo, lui mi ha detto “altri due minuti” ed in quei due minuti gli è partita la gamba, il problema c’è, come anche per Koulibaly, per cui dobbiamo valutare e vedere. Sono stato espulso perchè ho protestato sul calcio di punizione da cui è nato il 2-2, per me quello è fallo su Rrahmani, invece è stato dato il fallo contro il Napoli e cartellino giallo. Io ho protestato e…questo è il risultato.”