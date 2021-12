DAZN – Dionisi: “Il Napoli ci ha messo in difficoltà, ma noi ci abbiamo creduto”

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, a fine gara interviene ai microfoni di DAZN: “Gli allenatori non giocano, perchè altrimenti noi, viste le mie poche panchine, perderemmo sempre, certo, mi resta un po’ d’amaro in bocca, per quel gol alla fine, ma dico che il risultato è giusto, il Napoli ci ha messo in difficoltà, ma noi ci abbiamo sempre creduto. Noi stiamo cercando di raggiungere un certo equilibrio, a volte ancora commettiamo errori, come sul primo gol del Napoli, ma preferisco così che rinunciare. Alcuni si stanno sacrificando, vedi Raspadori che sta facendo l’esterno. Dopo due partite buone, adesso, quella più importante è paradossalmente quella prossima che è quasi uno scontro diretto”