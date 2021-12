Cecchini da fuori area, viene da lontano il piede caldo degli azzurri

Cecchini napoletani col piede sempre caldo. Dries Mertens, Fabiàn, il gol da fuori area sta diventando una vera specialità, lo riportano anche le statistiche. Il portale specializzato Kickest, evidenzia come siano già 7 le reti in questo campionato per gli azzurri con tiri scoccati da fuori area, alle quali vanno aggiunte le 22 della scorsa stagione per un totale di 29 gol nelle ultime 52 partite segnate in quel modo. A raccontare della precisione degli azzurri è il dato relativo alle altre squadre: nello stesso arco temporale al secondo posto c’è l’Atalanta a quota 16 (con una gara in più, quella giocata col Venezia con la rete di Koopmeiners).