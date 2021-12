Bucchioni, giornalista: “Mertens è stato determinante negli anni”

Su Radio Marte, è intervenuto Enzo Bucchioni, giornalista, ecco le sue parole: “Le prestazioni del Napoli sono sempre state convincenti, in alcuni momenti le partite le si porta a casa comunque. Questa è una squadra matura sotto tanti aspetti, non so se vincerà lo Scudetto ma sicuramente fino alla fine sarà in corsa. Spalletti è stato bravo a credere ancora in quello schieramento. Per lo Scudetto io ci metto dentro anche l’Atalanta, anche se loro non lo diranno. Navigano molto sott’acqua ma da 5 anni fanno un certo tipo di lavoro, non si possono nascondere anche loro. In Italia la strada migliore è sicuramente prendere meno gol, chiaramente se non li prendi vuol dire che la fase difensiva funziona, che c’è armonia nella squadra. Il Napoli ha ritrovato Koulibaly ai massimi livelli, così com’è stato importante il lavoro di Spalletti. I giocatori sono cambiati, alcuni sono ancora quelli della scuola sarriana, anche se Spalletti ha messo del suo. Mertens dove va collocato nella storia degli attaccanti in Italia? I numeri e le prestazioni dicono che è uno dei migliori attaccanti nella storia del campionato. Alcuni giocatori sono passati ma son durati poco. Peraltro lui è anche bello a vedersi. I numeri non li amo ma ti dicono delle cose nella maniera più assoluta. Il giocatore è stato determinante in questi anni, forse più di Insigne“.