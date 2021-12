Carlo Alvino, giornalista, ha commentato il pareggio del Napoli stasera al Mapei Stadium contro il Sassuolo per 2-2, sottolineando in particolare l’ arbitraggio di Pezzuto. “Arbitraggio scarso e a senso unico. Scandalosa la designazione, ma più scandalosa è la tattica di distruggere gli avversari con entrate killer sistematiche e studiate a tavolino contro il Napoli. Il club stavolta non può e non deve rimanere in silenzio!“.